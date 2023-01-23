-57 в Зеленом, -50 по Мельничной пади, -42 в Иркутске: жители Приангарья делятся фотографиями термометров

Аномальные морозы пришли в Иркутскую область. По данным КЧС, ситуация не изменится до 25 января.

Сегодня иркутяне почувствовали себя обитателями «полюса холода». В областном центре в 8 утра -46 градусов. Не отстают и другие населенные пункты: жители Мельничной пади фиксируют -50, в микрорайоне Зеленый столбики термометров и вовсе опустились до -57.

Мобильные пункты обогрева развернуты для водителей и пассажиров на участках дорог федерального и областного значения. Всего в регионе, на базе кафе, заправок и придорожных гостиниц, действует 77 стационарных пунктов обогрева. Спасатели проверяют дороги каждые три часа.

«Очень переживаем за всех жителей Иркутской области. В таких условиях получить обморожение очень легко, бережем детей, одеваемся теплее. От дальних поездок лучше отказаться», – рекомендует МЧС.

Системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок: сегодня зафиксированы пиковые нагрузки в энергосистеме региона на уровне 9310 МВт. Поэтому на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Игорь Кобзев принял решение до 25 января ввести режим повышенной готовности для всех оперативных служб. Энергетики проверят состояние оборудования и усилят взаимное информирование между ведомствами для оперативного обмена данными.