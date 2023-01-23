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Нагрузка на колл-центры Иркутской энергосбытовой компании выросла из-за аномальных морозов

С проблемами столкнулись жители микрорайона Ново-Иркутск поселка Маркова: сеть не смогла принять звонки всех потребителей у которых из-за аварии возникли проблемы со светом. После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям администрация проинспектировала работу единого энергетического информационно-справочного центра.

 

«Руководитель Иркутской энергосбытовой компании доложил, что центр работает в зоне деятельности всех сетевых компаний. Соответственно, если возникают аварийные ситуации, особенно в морозы, нагрузка на контакт-центр возрастает», – пишет губернатор Игорь Кобзев в телеграм.

Если вы не можете дозвониться по телефону 8-800-100-9-777, то есть альтернативные варианты получения информации – мобильное приложение энергетиков и телеграм-канал.

Напомним, что с 22 января в Приангарье прошли аномальные морозы до -52. В 7 муниципальных образованиях действуют режимы повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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