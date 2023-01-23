«Постоянные» кредитные каникулы заработают в марте

Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребзаймов с марта 2023 года. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Закон планируется принять до конца зимы.

Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам. Механизм позволит гражданам получить передышку по обязательствам на полгода при снижении доходов на треть, однако сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей.

Гражданам нужно дать возможность отсрочки платежей в случае болезни или потери работы, считают в ЦБ. Инструмент будет востребован среди заемщиков на фоне непростой экономической ситуации.