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Большинство оптовиков Иркутской области считают свое экономическое положение удовлетворительным

24% – благоприятным и лишь 3% – неблагоприятным. Данные приводит Иркутскстат.

По итогам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности организаций оптовой торговли Иркутской области большинство руководителей (72%) считают экономическое положение своего предприятия удовлетворительным, 24% – благоприятным и лишь 3% – неблагоприятным.

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В 4 квартале 2022 года численность работников на уровне предыдущего квартала сохранили 64% обследованных предприятий, 18% показали сокращение числа работников и столько же – увеличение.

Наряду с основной продукцией, определяющей специализацию фирмы, многие оптовые организации реализуют и другие товары, доля которых чаще всего невелика. Более значительна она только у организаций, торгующих продуктами, напитками, табачными изделиями (14%).

В обороте некоторых организаций весома доля импортной продукции. Отдельные оптовые организации осуществляли поставки за рубеж.

Складские запасы у преобладающей части (95%) обследованных предприятий – в пределах нормы, 5% респондентов отметили недостаточный уровень запасов.

Почти две трети руководителей считают портфель заказов удовлетворительным и прогнозируют его неизменное состояние, каждый пятый ожидает снижения спроса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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