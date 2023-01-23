Названа причина аномальных холодов в Иркутской области

Нынешние по силе крещенские морозы в Иркутской области действительно редкое погодное событие, особенно для иркутян. Об этом рассказала Инна Латышева, к.г.н., заведующая кафедрой метеорологии географического факультета Иркутского государственного университета.

По ее словам, если проследить статистику крещенских морозов в Иркутске, то, начиная с 1882 года, самые лютые крещенские морозы наблюдались в 1915, 1922 и 1947 гг. (до −43.5°С), правда по силе они уступали рождественским морозам 1910 и 1915 годов (до −49,7°С). Возможно, «предвестниками» нынешних сильных крещенских морозов можно назвать январь 2016 и 2018 гг. с понижениями 22 января ночных температур соответственно до −34,1°С и 38,4°С.

«Для того чтобы состоялось такое масштабное вторжение холода, фактически до границ субтропиков, в атмосфере должна резко усилиться меридиональность потоков. Во многом это состоялось благодаря развитию мощного гребня тепла с территории Северной Африки и Казахстана, который поддерживался выносами тепла с прогретой на 1-2 °С выше нормы Атлантики в теплых секторах южных циклонов. Кстати, с южными циклонами были связаны рекордно высокие температуры воздуха в период крещенских морозов в Болгарии, Румынии и Молдове (до +22,5°С), Черноморском регионе (до +19,8°С)», – говорит эксперт.

Напомним, что с 22 января в Приангарье прошли аномальные морозы до -52. В 7 муниципальных образованиях действуют режимы повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января.