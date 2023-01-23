Пресс-служба АТБ вошла в ТОП-20 самых активных за 2022 год

Финансовый портал Brobank.ru составил список самых активных пресс-служб банков в 2022 году. Из 40 кредитных организаций Азиатско-Тихоокеанский банк занял 20-е место. Рейтинг опирается на среднесуточное количество публикаций, размещенных на официальном сайте каждого из банков. Анализ охватывает все 12 месяцев минувшего года.

Также, по данным аналитиков редакции, АТБ вошел в ТОП-10 финансовых структур по динамике роста индекса активности относительно 2021 года.

Кроме этого, Brobank.ru привел анализ активности пресс-служб банков за IV квартал прошлого года. В этом периоде АТБ закрепился на 17-й строчке.