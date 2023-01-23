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Резкое потепление наступит в Иркутской области

К концу недели атлантический циклон принесет в регион до -6 градусов. Об этом рассказала Инна Латышева, к.г.н., заведующая кафедрой метеорологии географического факультета Иркутского государственного университета.

«К концу рабочей недели по прогнозу Гидрометцентра России атлантический циклон принесет в Иркутскую область рекордное тепло, примерно до -6 – 10°С в дневные часы с понижением атмосферного давления и выпадением снега, которого, кстати, уже сейчас выпало больше месячной нормы», – прогнозирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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