Россельхозбанк помогает HoReCa подбирать локальных поставщиков продуктов

За первые 2 месяца сервисом РСХБ по подбору российских поставщиков натуральных продуктов Свое Родное на регулярной основе стали пользоваться десятки ресторанов, сети кафе и точек быстрого питания, а также ведущие отели страны.

«Отрасль HoReCa в последние несколько лет столкнулся с рядом вызовов. Его представители ищут новые точки роста эффективности и конкурентные преимущества. Шеф-повара и владельцы ресторанов все чаще отдают предпочтение локальным поставщикам, и в том числе, фермерской продукции. В их число входит подавляющее большинство лучших столичных ресторанов. Это делает весьма востребованным наш сервис, который упрощает взаимодействие с фермерами, готовыми оперативно и гарантировано удовлетворить потребности HoReCa. При этом агрохозяйства заметно увеличивают рынок сбыта, что способствует развитию не только их бизнеса, но и сельхозиндустрии в целом», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Изменились и предпочтения посетителей ресторанов. Выбор все чаще делается в пользу заведений, отдающих предпочтение местным региональным продуктам, создающим сезонные меню. Новые ожидания клиентов привели к появлению особенных требований к поставляемой продукции поставщиков кафе и ресторанов, это в свою очередь способствовало росту интереса к сервисам экосистемы РСХБ – Свое.

Чтобы воспользоваться сервисом подбора поставщиков локальных продуктов, необходимо оставить на платформе Свое Фермерство заявку на подбор. Специалисты маркетплейса Своё Родное помогут найти проверенных поставщиков натуральной агропродукции максимально соответствующего потребностям ресторана, кафе, фудкорта или отеля среди 10 тыс. фермерских хозяйств.

При этом наценки на фермерские товары не будет: маркетплейс бесплатно обеспечивает прямое взаимодействие с фермерскими хозяйствами. Сервис доступен не только крупным компаниям, но и небольшим кафе, кейтеринговым компаниям и организаторам мастер-классов, так как минимальная сумма заказа составляет 5 тыс. рублей.

Благодаря тому, что на маркетплейсе представлены товары фермеров из всех регионов России, даже территориально распределенные компании могут найти партнеров, которые будут быстро поставлять свежие и качественные продукты в каждое из заведений сети.