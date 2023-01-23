ИНК получила награды за вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области

Дочерние компании Иркутской нефтяной компании ООО «Тихоокеанский терминал» и ООО «ИНК-НефтеГазГеология» были отмечены дипломами за вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области.

Победители рейтинга хозяйствующих субъектов были определены по итогам 2021 года. Церемония награждения состоялась в региональном правительстве, призеров поздравил по видеосвязи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Награды вручил председатель правительства региона Константин Зайцев.

– Предприятия – призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и, как итог, в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям. Рейтинг – это не просто отбор лучших. Показатели, которые учитываются при отборе, прописаны в стратегии социально-экономического развития региона и являются точками роста для наших компаний. Таким образом, мы объединяем цели бизнеса и власти, чтобы вести единую социально-экономическую политику, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Генеральный директор, председатель Правления ИНК Яков Гинзбург напомнил, что сейчас в группе компаний работает 14 тысяч человек, каждый сотрудник вносит свой вклад в развитие компании и региона в целом.

– ИНК является индустриальном оплотом Иркутской области и продолжает реализовывать крупные проекты – в области газопереработки, нефтедобычи, неорганической химии. У нас абсолютно точно есть потенциал для серьезного роста валового регионального продукта Иркутской области, для дополнительного привлечения местных кадров. Безусловно, все это влияет на социально-экономическое благополучие региона и его жителей, – отметил глава ИНК.

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводится ежегодно, призеров определяли комплексно, при этом учитывали финансово-экономические показатели, инвестиционную и трудовую деятельность, социальную ответственность предприятий и организаций. Победителей выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области, Иркутскстата.