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Эдуард Филиппов назначен и.о. министра лесного комплекса Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряжение о поручении заместителю министра лесного комплекса Иркутской области Эдуарду Филиппову с 18 января 2023 года осуществлять полномочия руководителя ведомства. Об этом рассказали в пресс-служба правительства региона.

Эдуард Филиппов родился в 1992 году в Улан-Удэ. Окончил Байкальский государственный университет. В министерстве лесного комплекса Иркутской области начал работу с 2016 года в должности старшего специалиста отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах. В 2019 году был назначен временно замещающим должность заместителя министра, в 2021 году – заместителем министра.

Напомним, экс-министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин указом губернатора Игоря Кобзева с 17 января назначен на должность заместителя Председателя Правительства региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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