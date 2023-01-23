Названа самая дорогая квартира в Сибири

Эксперты Циан провели мониторинг высокобюджетной недвижимости в сибирских регионах (лоты во вторичной продаже). Как и ожидалось, самые высокие значения были зафиксированы в Новосибирске – 99 млн рублей. Также город располагает довольно широкой выборкой квартир с бюджетом 50+ млн рублей – 14 лотов. Это больше, чем в Томске, Иркутске, Барнауле и Красноярске вместе взятых. Во всех остальных субъектах Сибирского федерального округа предложение с подобным ценником отсутствует вовсе. В Омске цены на вторичное жилье достигают 45 млн рублей, в Кемерово – 29 млн рублей, в Абакане – 19,6 млн рублей, в Горно-Алтайске – 15,5 млн рублей, в Кызыле – 15 млн рублей.

99,0 млн рублей / 240,0 кв. м

Улица Щетинкина

Жилой комплекс премиум-класса Montblanc по улице Щетинкина – адрес самой дорогой квартиры во всей Сибири. От этой точки всего 1 км до здания правительства Новосибирской области, 1,3 км до Центрального парка и 800 м до набережной Оби. Многокомнатный юнит на 12-м этаже дома, в интерьерах которого сочетаются характерные приметы ар-деко и классицизма, оценен владельцем в 99 млн рублей. Эта сумма – результат нескольких слагаемых. Одно из наиболее весомых – стоимость обстановки и отделки (оникс, мрамор, натуральное дерево, дубовый пакет, хрусталь, фресковая живопись). На 240 кв. м нашлось место для кабинета, каминного зала, богато убранных гостиной и столовой.

76,0 млн рублей / 285,0 кв. м

Улица Гоголя

Объект, идущий в рейтинге вторым – двухуровневую томскую квартиру площадью 285 кв. м – отделяют от лидера 23 млн рублей и 200 км. В планировку заложены просторная спальня, кухня, совмещенная с гостиной (43 кв. м), сауна, тренажерный зал. Жилье оснащено системой «умный дом».

67,0 млн рублей / 300,0 кв. м

Бульвар Гагарина

Чемпионом иркутского рынка остается видовая квартира (300 кв. м) в жилом доме на бульваре Гагарина, который представляет собой зеленую полосу вдоль набережной Ангары. Среди преимуществ лота – потолки высотой 3,1 м, панорамное остекление и свободная планировка. Для его покупки требуется бюджет в 67 млн рублей.

60,8 млн рублей / 299,0 кв. м

Социалистический проспект

В Барнауле объект с практически идентичными габаритами (299 кв. м) обойдется на 6,2 млн рублей дешевле. Он размещен на третьем этаже шестиэтажного кирпичного дома, стилизованного одновременно под образцы «купеческого модерна» и псевдоампир 1930-х гг. Больше половины (161,5 кв. м) от внутреннего пространства охватывает жилая зона. Причем 35 кв. м приходится на кухню.

55,0 млн рублей / 210,0 кв. м

Улица Урицкого

На пятой строчке закрепилась четырехкомнатная квартира (210 кв. м) из Красноярска с ценником 55 млн рублей. Она расположена на девятом этаже дома №31, построенного в 2006 г. Это одна из самых престижных и привлекательных локаций города. Она фактически примыкает к набережной Енисея. Окружающий ландшафт формируется памятниками старины, музеями, кафе, ресторанами, развлекательной инфраструктурой. По соседству с домом находятся два детских сада, гимназия, краевая больница, стоматологическая поликлиника.

45,0 млн рублей / 410,0 кв. м

Улица 30 лет ВЛКСМ

Омский делегат – двухуровневая квартира в Центральном районе – даже на фоне других участников выделяется своими габаритами. Площади в 410 кв. м хватило, чтобы вместить четыре спальни, кабинет, гостиную, три санузла, сауну, бассейн, домашний кинотеатр, постирочную, две гардеробные и две кладовые. С квартирой продаются и три парковочных места. Собственник намерен заработать на сделке 45,0 млн рублей.

29,0 млн рублей / 184,6 кв. м

Притомская набережная

Для Кемерово максимальная планка составляет 29 млн рублей – столько стоит четырехкомнатный юнит в доме на Притомской набережной (самый центр города, один квартал от офиса областной администрации). Третья часть из общей площади в 184,6 кв. м отведена под гостиную и столовую зону. Также планировкой предусмотрены крупногабаритная мастер-спальня (35,4 кв. м вместе с гардеробной), большой кабинет (20,2 кв. м), детская и два санузла.

19,60 млн рублей / 248,0 кв. м

Проспект Дружбы Народов

По традиции сибирские рейтинги завершаются объектами недвижимости из национальных республик. Недалеко от абаканского аэропорта можно найти пятикомнатную квартиру площадью 248 кв. м (ЖК «Отражение», сданный в 2020 г.) На нее установлен прайс в 19,6 млн рублей.

15,5 млн рублей / 108,0 кв. м

Алтайская улица

Горно-Алтайск вчетверо уступает соседнему Барнаулу по максимальной стоимости жилья. Самый дорогой из местных лотов выявлен в шестиэтажном доме на берегу реки Майма (700 м до медицинского городка и Республиканской больницы). За меблированную трехкомнатную квартиру площадью 108 кв. м нужно будет отдать 15,5 млн рублей.

15,0 млн рублей / 85,7 кв. м

Улица Калинина

Тувинский рынок недвижимости – один из самых маленьких в Сибири. Кызыльская экспозиция меньше кемеровской в 8 раз, абаканской – в 9 раз, красноярской – в 15 раз, а новосибирской – в 49 раз. Ценовую вершину предложения обозначает четырехкомнатная квартира площадью 85,7 кв. м в кирпичной пятиэтажке по улице Калинина. Ее прайс равен 15 млн рублей.