В Иркутской области зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии

Сегодня, 23 января, в аномальные морозы ниже 40 градусов установлен очередной рекорд потребления электрической мощности – 9421 МВт, сообщает пресс-служба правительства.

Для сравнения: прошлой зимой пик нагрузки составлял 9111 МВт.

До этого исторический максимум потребления электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигался в 1989 году и составлял 8664 МВт.

В связи с анормальными морозами в регионе введён режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января. По словам губернатора, в таких условиях системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок.