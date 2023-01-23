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В Иркутской области зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии

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Сегодня, 23 января, в аномальные морозы ниже 40 градусов установлен очередной рекорд потребления электрической мощности – 9421 МВт, сообщает пресс-служба правительства.

Для сравнения: прошлой зимой пик нагрузки составлял 9111 МВт.

До этого исторический максимум потребления электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигался в 1989 году и составлял 8664 МВт.

В связи с анормальными морозами в регионе введён режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января.  По словам губернатора, в таких условиях системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчетных нагрузок. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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