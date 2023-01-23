В 2022 году около 10 тысяч семей Иркутской области распорядились средствами областного материнского капитала

Правительство Иркутской области продолжает поддерживать семьи с детьми. Одной из областных мер поддержки является материнский семейный капитал. С 1 января 2023 года он составляет 122 934,02 рубля.

– За десять лет в регионе выдано 55 153 сертификата на маткапитал, из них в течение 2022 года – 4 595. Средствами областного материнского капитала в 2022 году распорядились около 10 000 семей, – рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Семья может направить средства ОМ(С)К на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, проведение ремонта жилого помещения, приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, получения образования детьми, социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, а также получения ежегодной денежной выплаты.