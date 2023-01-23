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С 2023 года личные подсобные хозяйства Иркутской области могут получить льготные кредиты

Начиная с 2023 года, жители Приангарья, ведущие личное подсобное хозяйство, впервые смогут оформить льготный краткосрочный и льготный инвестиционный кредиты по ставке до 5%. Минсельхоз России уже ведет прием реестров потенциальных заемщиков на получение льготных кредитов.

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По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, льготные краткосрочные или льготные инвестиционные кредиты по всем направлениям целевого использования с 2023 года могут получать владельцы личных подсобных хозяйств, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

– Кредитование – важный элемент финансирования сезонных полевых работ. По итогам 2022 года сельхозтоваропроизводители Иркутской области получили свыше 6,9 млрд рублей кредитных средств, из которых 5,9 млрд рублей – краткосрочные кредиты и 1 млрд рублей- инвестиционные. Это позволило, в том числе в оптимальные сроки провести сезонные полевые работы и собрать хороший урожай, а также реализовать мероприятия по обновлению базы сельскохозяйственной техники, приобретению оборудования. Теперь возможность льготного кредитования появилась и у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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