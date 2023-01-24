Вперед в прошлое? Иркутские эксперты – о предложении открывать киоски у входов в ТЦ

ТРК "Модный Квартал", Иркутск

Киоски и торговые палатки у входов в торговые центры и магазины предложил открывать глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По мнению вице-премьера, это поможет «создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров». Предложение уже направлено главам регионов и пока носит рекомендательный характер. Впрочем, уже к 1 июля губернаторы должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоотчётов. Портал SIA.RU обсудил инициативу с экспертами и участниками рынка. В опросе приняли участие владелец сыроварни, Россельхозбанк, торговая сеть «Слата» и «ХлебСоль», ТРЦ «Модный квартал» и «ЯркоМолл». Мнения – неоднозначные.

«Спрос будет»

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», не понаслышке знает специфику работы местных фермеров и нюансы выхода их в торговые сети. Она уверена, что спрос на новые форматы будет – как со стороны покупателей, так и со стороны фермеров. В предложении правительства она видит больше плюсов, а минусы при грамотном подходе, считает, можно избежать.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

– Поскольку в регионе сохраняется проблема сбыта фермерской продукции, для наших фермеров любые возможности по реализации продуктов собственного производства – это уже плюс. Спрос на это новшество и со стороны покупателей, и со стороны фермеров будет. Мы убедились в этом на практике. Весь прошлый год наш банк проводил тематическое мероприятие «Вкусная пятница» на территории банка и наших бизнес-партнёров, где местные фермеры представляли на дегустацию и последующую реализацию свою продукцию.

Основной риск инициативы, которого, по мнению Натальи Барковой, можно избежать при комплексном подходе, – это внешняя эстетика и соблюдение единых стандартов торговли.

– Необходим постоянный контроль, разработка торговых рядов в единой концепции, причем с учетом торговли в зимнее время, возможности подключения дополнительного оборудования (холодильники, весы, кассы и т.д.), четкие условия к оформлению, выкладке продукции, внешнему виду продукции и продавцов, соблюдение всех норм не только торговли продуктами питания, но и сохранения внешнего вида этого процесса.

«Вкусная пятница» в Россельхозбанке

Наталья не думает, что киоски фермеров на входе могут составить конкуренцию продуктовым магазинам внутри ТЦ.

– В торговых центрах, как правило, размещаются магазины, которые представляют широкий спектр продукции, включая продукты, предметы быта, а фермерская продукция – товар штучный, не потоковый. Как правило, ассортимент такой продукции ограничен, это продиктовано самим принципом фермерского производства. Такой продуктовый сегмент не сможет конкурировать с широкой торговой сетью.

По мнению управляющего РСХБ, риски для покупателей могут быть, но только при несанкционированной торговле либо при недобросовестности самого продавца – приобретение некачественной, просроченной продукции, разница в весе продукции и т.д.

– Но при правильном, всестороннем подходе, эти риски можно полностью исключить. Проверка продавца, продажа сертифицированного товара, реальные сроки изготовления и соблюдение правил хранения – все должно быть на контроле соответствующих надзорных органов.

«Время неорганизованной торговли давно прошло»

Юлия Климова, куратор проекта «Местные производители» в торговой сети «Слата», признается, что у нее идея с киосками на улице вызывает немало вопросов.

Юлия Климова, куратор проекта «Местные производители» в торговой сети «Слата»

Напомним, собственный проект по работе с местными производителями торговая сеть «Слата» запустила в 2020 году. Тогда компания решила принципиально изменить подход: вход в сеть был максимально облегчен, «Слата» перестала предъявлять фермерам жесткие требования по объемам, проявила готовность помочь с сертификацией, продвижением и проверкой качества товара.

Результаты не заставили себя ждать. По словам Юлии Климовой, сейчас на полках «Слаты» представлена продукция от 72 местных производителей. Прирост товарооборота 2022 года относительно 2021-го составил 122%. Возникает вопрос: зачем киоски около ТЦ и супермаркетов, если сети «Слата» и «ХлебСоль» готовы к взаимодействию, более того – знают и умеют с этим работать?

– Время неорганизованной торговли давно прошло. Киоски, палатки на улице – это возврат в прошлое. Кто будет гарантировать потребителям качество продукции? Cоблюдение санитарных норм, стабильность поставок и продаж? Какая будет предусмотрена форма организации предприятия, осуществляющая торговлю? Как будет осуществляться налогообложение от такой формы торговли? И что получит наш регион? К тому же будет страдать эстетика объекта, сокращаться площадь парковки.

Она считает ошибочным мнение, что у крестьянско-фермерских хозяйств, ИП и ООО есть барьеры по входу в торговые сети.

– Это неправда. По крайней мере, в региональные сети, такие как «Слата», зайти легко. У нас есть целый отдел, который готов работать с местными производителями, и сайт в помощь https://mestnye.slata.com/. Также заметим, что мы готовы рассматривать любые форматы сотрудничества, в том числе формат shop-in-shop (когда торговая сеть предоставляет в аренду прилавок, а производитель организовывает торговый процесс). В итоге и этот опыт показал, что фермеры не способны справиться с таким форматом торговли. Так как нужно уметь поддерживать постоянное присутствие товаров, организовать постоянного продавца, поддерживать стабильное качество, – все эти задачи не позволяют фермерам организовывать места продаж. Возникает вопрос – чем новое предложение будет отличаться о тех, которые я озвучила?

ТЦ "Цветной парк", Иркутск

На текущий момент есть хорошая инициатива Корпорации МСП, которая прорабатывается вместе с Минсельхозом, Центром «Мой бизнес» – по созданию в торговых залах фермерских островков, где будет собран пул фермеров. ТС «Слата» поддерживает эту инициативу и готова предоставить места под островки.

Есть, правда, одна проблема. Многие фермеры не желают выходить из тени. Если бы это случилось, мы давно увидели бы их на полках магазинов, а наш проект «Местные производители» был бы более масштабным.

«Сначала посносили павильоны, а теперь по-новому рожают»

Сергей Перевозников, владелец Первой Иркутской сыроварни

Сергей Перевозников, владелец Первой Иркутской сыроварни, отмечает, что киоски в Иркутске стоят на входе в «Новую дачу», на площади перед «Цветным парком» и «Слатами», например, в Солнечном.

– В открытые ворота ломятся по ряду причин. Начиная с того, что сначала посносили «нестационарные» павильоны, а теперь их по-новому рожают, наплевав на запреты и архитектуру, и заканчивая тем, что ни среднему бизнесу, ни фермерам это почти не интересно.

Первому это «головняк» без доходов, а фермеров куда только не суют, спасая, как будто у них сто голов и рук. Кооперацию как смысл и дух убили, в том числе законодательно. Будет ли это работать? В эпоху брендов? С немалой арендной платой? Сомневаюсь.

«Вход в ТЦ – не самое комфортное место»

Идея размещения товаров фермеров в торговых центрах не нова, во многих ТЦ уже организованы специализированные ярмарки, говорит Михаил Сафонов, директор по развитию NF Property Management, под управлением которой в Иркутской области находится четыре ТЦ: «Модный квартал» и «ЯркоМолл» в Иркутске, «Фестиваль» и «Щастье!» в Ангарске.

Михаил Сафонов, директор по развитию NF Property Management

– Я и сам как посетитель не раз покупал продукцию фермеров в московских ТЦ. Там представлены как продукты – мясные продукты, сыры, так и продукция народного творчества – бижутерия, вязанные вещи, одежда, достаточно современная, несмотря на свою аутентичность. И эта продукция пользуется хорошим спросом.

Для ярмарок, как правило, в торговых центрах выделяют общие зоны – широкую торговую галерею или зал на внутренней центральной площади объекта.

Предложение правительства связано с желанием поддержать фермеров. Я правда, не уверен, что именно такая поддержка им нужна. Вопросы вызывают планы размещать киоски на входе. Видимо, предполагается, что это самое проходимое место. Но вход в ТЦ – не самое комфортная локация, там постоянные сквозняки, кроме того, не следует создавать препятствия для прохода посетителей с точки зрения безопасности.

ТРК "Модный Квартал", Иркутск

Гораздо эффективнее размещать фермеров внутри ТЦ, на центральной площади, где пересекаются потоки посетителей, чтобы торговля была комфортна как для покупателей, так и для фермеров, не нарушая концепции торгового центра.

– И таких примеров мы видим множество, – говорит Михаил. – Обратите внимание, что по всей стране, несмотря на недавние жёсткие пандемийные ограничения, идёт волна обновления старых рынков, создания в торговых центрах фуд-холлов, органично вписывающихся в современные ТРЦ, где размещаются не сетевые, местные предприятия питания и фермерские рынки. Принцип «понаставить побольше и на самом видном месте» остался в 90-х. Сейчас мы всё больше думаем о комфорте, удобстве и безопасности.

Беспокоиться, что киоски могут составить конкуренцию супермаркетам в ТЦ, Михаил Сафонов не спешит.

– Если говорить о супермаркетах, то у каждого покупателя своя сформированная продуктовая корзина, стандартный набор покупок, покупательское поведение меняется не так быстро. Когда речь идёт о ярмарках – это скорее новый опыт, желание попробовать что-то интересное, уникальное. Объёмы у фермеров небольшие, а цены могут быть в разы выше, поэтому это всё-таки разные категории покупателей.

О чём важно подумать, так это об оформлении ярмарки в единой, презентабельной и практичной концепции.

– Расходы на обустройство обычно несет арендатор, что требует от фермера существенных инвестиций на старте и, соответственно, является препятствием, – поясняет Михаил. – Переложить эти расходы на торговые центры, учитывая, что значительное количество ТЦ в стране после пандемии и других потрясений, находятся на грани банкротства, тоже не вариант. Действенной поддержкой, на мой взгляд, может быть субсидирование фермеров в части аренды и покупки торгового оборудования. А с местом размещения предприниматели и ТЦ точно сами разберутся, поскольку они заинтересованы друг в друге.