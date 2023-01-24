У 21% иркутян за последний год выросли расходы на вредные привычки

Служба исследований hh.ru hh.ru и СК "Росгосстрах Жизнь" опросили жителей Иркутской области и узнали, сколько средств у них уходит на вредные для здоровья привычки и как они влияют на качество жизни, а также как работодатели могут простимулировать интерес сотрудников к ЗОЖ.

Среди тех иркутян, кто признал, что не всегда ведёт здоровый образ жизни, наиболее частые виды вредных привычек: сидячий образ жизни\работы и слишком много времени проводят за компьютером (по 26% респондентов); курение (17%); алкоголь (9%); фаст-фуд (6%).

43% опрошенных заявили, что у них нет вредных привычек, причем чаще всего среди ответивших встречались медики (48%), административный персонал и представители высшего менеджмента (по 42%). Наоборот, реже всего такой ответ давали ИТ-специалисты (28%), сотрудники ресторанно-гостиничного направления (32%) и рабочий персонал (33%).

Исследование показало, что за последний год у 21% работников региона выросли расходы на вредные привычки (покупка алкоголя, курительные принадлежности, фаст-фуд и т.п.). Ещё 37% в среднем тратят ту же сумму, что и раньше.

Более трети опрошенных (37%) расходуют на свои вредные привычки 1-5 тысяч в месяц, еще 33% - не более 1 тысячи рублей, а 8% тратят 6-15 000 рублей.

При этом больше половины опрошенных (54%) в Иркутской области признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью, а также качеству жизни. 31% респондентов пока не видят вреда для здоровья, но допускают, что это может случиться в будущем. И 15% уверены, что их образ жизни не принёс им никакого вреда и последствий не предвидится.

Между тем соискатели из Приангарья считают, что работодатели должны помочь им получать больше информации о ЗОЖ и восстановлении здоровья. Так, 44% допускают, что у них есть пробелы в знаниях, что нужно делать для профилактики тех или иных заболеваний и хотят, чтобы им с этим помогали на работе. 38% хотят знать, как как восстановить качественный сон и бороться с бессонницей, 35% будут рады информации о том, как снимать стресс, 29% хотели бы, чтобы работодатель давал больше информации о том, что входит в ДМС/страхование жизни и как оформить полис страхования. Ещё 25% хотят больше узнать о правильном питании, 21% - получить больше информации о необходимой физической нагрузке (фитнес, спорт), а 13% желают знать, как избавиться от той или иной вредной привычки.