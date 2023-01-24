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Торговые центры не поддержали идею Мантурова о палатках рядом с моллами

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23 января 2023
Открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в торговые центры предложил Мантуров
19 января 2023

Владельцы ТЦ попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в центрах. Такую инициативу главе ведомства вице-премьеру Денису Мантурову направил Российский совет торговых центров (есть у «Известий»).

Мера предлагается в качестве альтернативы размещению торговых палаток у входа в крупные ТЦ.

Их массовая установка приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%, считают в отрасли. В РСТЦ предлагают устанавливать палатки только после согласования, организовать контроль за ними и продаваемыми в них товарами. В Минпромторге отметили, что рассмотрят предложения, но уточнили: требования к оформлению таких точек на муниципальных землях определяют местные власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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