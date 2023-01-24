Продажи продуктов питания снизились в России

Продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Отрицательную динамику бизнес наблюдал в основном в гипермаркетах и супермаркетах, а в дискаунтерах и «магазинах у дома» натуральные продажи выросли примерно на 2–3% по сравнению с прошлым годом.

– Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков – их продажи в среднем по году сократились почти на 10%, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов, – пояснил он. – Заметный рост был в категории «ЗОЖ-товаров»: фруктов, овощей, диетических круп, а также пива. В этом году мы ожидаем восстановления позитивной динамики натуральных продаж в первую очередь за счет тех же форматов, которые показали рост в 2022 году, а также за счет развития продаж в онлайн-сегменте торговых сетей.

В Росстате «Известиям» уточнили, что фиксируют данные о сопоставимых ценах в торговле – это позволяет оценить обороты в денежном эквиваленте. Так, к примеру, с апреля оборот снизился более чем на 5% к аналогичному периоду 2021 года. Максимальное падение было в октябре – на 4,5%. В целом в январе-ноябре продажи уменьшились чуть более чем на 1%.