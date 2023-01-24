Траты россиян на маркетплейсах выросли в 1,5 раза

Россияне в 2022 году стали в 1,5 раза больше тратить на покупки на маркетплейсах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование на Tinkoff eCommerce.

Доля расходов граждан на интернет-площадках достигла 8,5% против 5,6% годом ранее. Тенденция обусловлена уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товаров, а также удобным интерфейсом и развитой логистикой крупных платформ. По предварительным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за прошедший год российский e-commerce преодолел планку в 5 трлн рублей, увеличившись более чем на 30%.

В 2022 году популярность маркетплейсов продолжила расти: количество покупок россиян на онлайн-площадках увеличилось на 43% по сравнению с 2021-м. Такие показатели приведены в исследовании Tinkoff eCommerce, основанном на данных клиентов банка – 28 млн физлиц и 180 тыс. предпринимателей, работающих в сфере электронной коммерции.

На маркетплейсы приходится уже 8,5% от общей суммы всех онлайн- и офлайн-трат граждан, или в 1,5 раза больше, чем в 2021 году (5,6%). Тенденция роста объясняется несколькими факторами: уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим и разнообразным ассортиментом товаров от разных продавцов на маркетплейсах, удобным интерфейсом и развитой логистикой, говорится в исследовании.