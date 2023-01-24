Эксперт Носко: малазийские запчасти могут стать хорошей альтернативой брендам из Европы

Увеличение экспорта автозапчастей из Малайзии, возможно, позитивно повлияет на весь рынок. Об этом «Известиям» рассказал директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко.

Носко привел в пример компанию KYB Corporation, которая является третьей по количеству поставок амортизаторов, систем рулевого управления, гидравлического оборудования и электроники на вторичный рынок Европы – ее доля составляет более 24%, а продукция экспортируется в 100 стран по всему миру.

«Именно поэтому, вполне возможно, что увеличение экспорта позитивно повлияет на весь рынок, но всё зависит от конечной цены, однако, на мой взгляд, это хорошая альтернатива европейским брендам», – заключил Носко.