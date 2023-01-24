«Иркутскэнергосбыт» стал лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

«Иркутская энергосбытовая компания» (входит в Эн+) заняла первое место в рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области среди предприятий инфраструктурного комплекса региона.

«Эти предприятия вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям», – отметил губернатор региона, поздравляя победителей.

Рейтинг формировался, исходя из финансово-экономических показателей, инвестиционной, профессиональной и социальной деятельности предприятий. Лучших выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

Андрей Харитонов, директор «Иркутской энергосбытовой компании»:

– Получение награды такого уровня, безусловно говорит о признании эффективности работы компании. Это заслуга всего коллектива, где важен вклад каждого сотрудника. И когда этот труд выливается в такой результат, это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, и делаем свой вклад в социально-экономическое развитие региона.