Иркутский филиал РСХБ получил награду за вклад в социально-экономическое развитие региона

В Иркутской области определены лидеры Рейтинга хозяйствующих субъектов*. Иркутский Россельхозбанк вошел в список предприятий, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Награду – настольный памятный знак «85 лет Иркутской области» – в торжественной обстановке получила директор регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

Призеров рейтинга определяли комплексно, при этом учитывали финансово-экономические показатели, инвестиционную и трудовую деятельность, социальную ответственность предприятий и организаций. Победителей выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата.

По видео-конференц-связи призеров поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Предприятия – призеры рейтинга вносят значительный вклад в улучшение социально-экономического положения региона и, как итог, в повышение уровня жизни населения. Благодаря этой работе Иркутская область традиционно занимает лидирующие позиции в Сибири по экономическим показателям. Рейтинг – это не просто отбор лучших. Показатели, которые учитываются при отборе, прописаны в стратегии социально-экономического развития региона и являются точками роста для наших компаний. Таким образом мы объединяем цели бизнеса и власти, чтобы вести единую социально-экономическую политику», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Награды призерам вручил председатель правительства региона Константин Зайцев. Главная задача рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области – укрепление конкурентоспособности экономики Приангарья и сотрудничества между правительством и предприятиями региона.

«Наш банк давно и плодотворно взаимодействует с правительством области, региональным министерством сельского хозяйства и профильными ведомствами, что позволяет решать много вопросов в достижении нашей единой цели – всесторонней поддержки и содействии развитию сельского хозяйства. Мы не намерены останавливаться на достигнутом! Уверена, что дальнейшее сотрудничество между правительством региона и банком позволит достичь высоких результатов в решении приоритетных задач социально-экономического развития Иркутской области, укрепления его экономического потенциала, обеспечения организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг», – отметила директор Иркутского РСХБ Наталья Баркова.

«Итоги рейтинга показали, что несмотря на сложные кризисные условия, предприятия региона умеют работать и добиваться успехов в самых разных отраслях экономики. Ваш успех – это залог процветания региона и благополучной и комфортной жизни населения области. Уверен, что на этом не заканчивается, что вами уже поставлены новые задачи. Надеюсь, что вашему примеру последуют многие предприятия нашего региона, и с каждым годом участников будет больше!» – подытожил Игорь Кобзев.

*по итогам 2021 года