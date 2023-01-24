Клиенты Сбера в 2022 году накопили 13,63 млрд рублей по программам НСЖ

В 2022 году СберСтрахование жизни выплатила 13,63 млрд рублей по завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Это в два раза больше, чем в 2021 году. Общее количество выплат составило 43 тыс. Самая крупная выплата — 16 млн рублей — была произведена в Москве. Именно столько за 8 лет отложили родители к 18-летию дочери.

В топ-5 регионов по количеству выплат вошли Тамбовская область (14%), Удмуртия (7,65%), Московский регион (6,48%), Самарская (6,3%) и Ростовская (5,77%) области. По объёмам выплат в лидерах Московский регион (22%), Тульская (6,87%) и Тамбовская (6%) области, Пермский край (5,84%) и Самарская область (5,71%).

Программы НСЖ помогают к определённому сроку накопить необходимую сумму на различные цели: покупку жилья, оплату высшего образования ребёнка или открытие своего дела. Делать взносы можно единовременно или регулярно. Жизнь и здоровье клиента будут застрахованы в течение всего срока действия договора. Если наступит неблагоприятное событие, компания осуществит страховую выплату или продолжит делать регулярные взносы за клиента (в зависимости от условий выбранной программы).

СберСтрахование жизни занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. На начало 2023 года в компании действовало больше 500 тыс. договоров НСЖ. Помимо выплат по риску «Дожитие» СберСтрахование жизни также производит выплаты по страховым случаям. В 2022 году клиенты получили 4 тыс. таких выплат на общую сумму 1,51 млрд рублей.

Договоры НСЖ можно оформить в любом отделении Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.