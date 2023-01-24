Шесть фактов о платёжном стикере

Сбербанк сообщил, что в первых числах февраля начнет самое масштабное тестирование технологии платежного стикера. В нем бесплатно примут участие не меньше 100 тыс. клиентов. После тестирования банк примет решение о возможном промышленном запуске.
Что важно знать о платёжном стикере:
- Платёжный стикер даёт возможность совершать бесконтактную оплату. В первую очередь, эта технология нужна владельцам айфонов, которые сейчас лишены такой возможности оплаты.
- Стикер крепится к телефону и выглядит как обычная карта, но по размеру в несколько раз меньше.
- Стикер Сбербанка – самый миниатюрный из всех тестирующихся сейчас на рынке
- Установить его просто – пользователю достаточно отломить часть нужную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на смартфон.
- Это безопасная технология, потому что стикер – аналог банковской карты, но номера карты и кода, подтверждающего операцию, не требуется.
- Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей привычным удобным движением.