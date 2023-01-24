Шесть фактов о платёжном стикере

Сбербанк сообщил, что в первых числах февраля начнет самое масштабное тестирование технологии платежного стикера. В нем бесплатно примут участие не меньше 100 тыс. клиентов. После тестирования банк примет решение о возможном промышленном запуске.

Что важно знать о платёжном стикере: