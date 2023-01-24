Утечка персональных данных выросла в 40 раз в России

За последний год в сеть попали данные 100 млн граждан РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет компании Group-IB.

В открытом доступе появилась та или иная личная информация (телефоны, адреса, подробности покупок и почтовых отправлений) примерно 100 млн человек – это две трети граждан страны, констатируют эксперты. Они связывают активизацию хакеров с обострением геополитической ситуации и развязанной в этих условиях кибервойной против России.

Параллельно такие группировки, как Anonymous, IT Army of Ukraine, GhostSec, NB65, активно привлекали к своей деятельности обычных пользователей, чтобы с помощью их компьютеров усиливать масштаб атак. Пик «вербовки в хакеры» пришелся на апрель 2022 года, когда на теневых форумах было опубликовано порядка 10 тыс. соответствующих сообщений, отметили эксперты.