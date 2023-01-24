Цены в Приангарье за декабрь выросли на 0,9%

Годовая инфляция (к декабрю 2021 года) составила 14,7%, сообщает Иркутскстат.

На товары – 100,4%:

продукты питания (без алкогольных напитков) – 100,9%,

алкогольные напитки – 100,1%,

непродовольственные товары – 100,1%.

на платные услуги – 102,8%.

Продовольственные товары

Самый значительный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию: огурцы (35%), помидоры (12%) и капусту белокочанную (9%).

Несмотря на рост по сравнению с ноябрем, цены на некоторые виды плодоовощной продукции ниже, чем в декабре 2021 года. Так, стоимость капусты за год уменьшилась с 57,4 до 30,7 руб. а, картофеля – с 50,6 до 32 руб. за килограмм.

По сравнению с предыдущим месяцем на 1-3% снизились цены на свинину бескостную, сахар-песок, овощи консервированные, маринованные, майонез, кетчуп, печенье, муку пшеничную, кофе натуральный растворимый.

Стоимость килограмма сахара составила 77,8 руб., что выше уровня декабря 2021 года на 12,2 руб. (тогда он стоил 65,6 руб.) Более значительно за это время подорожал кофе растворимый и чай черный: соответственно с 2205 до 2945 руб. и с 677,4 до 934 руб. за килограмм.

Крупы и бобовые в целом за месяц подешевели на 1%, из них овсяные хлопья «Геркулес», крупы манная и гречневая-ядрица стали дешевле на 2-3%.

Средняя цена риса за год выросла на 41% и составила 101,3 руб. за кг, что практически равняется цене гречки (102,8 руб.).

Из рыбопродуктов наиболее заметный рост цен наблюдается на сельдь соленую, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 3%), рыбу мороженую неразделанную, консервы рыбные (2%). Однако, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород подешевела на 4%.

Из алкогольной продукции подорожал коньяк (2%), в то же время снизилась цена на отечественные игристые вина – на 3%.

Непродовольственные товары

Более всего выросли цены на краски масляные, эмали (на 7%) и спички (на 4%).

На 2-3% выросли цены на комбинезоны утепленные для детей в возрасте до года, обувь домашнюю для детей, сумки и туфли, футболки женские, майки, мебель, облицовочные керамические плитки, линолеум, зубные щетки, бумажные столовые салфетки, садовые лопаты, шампуни и мыло, гель для душа.

Снижение цен наблюдалось на зимнюю обувь для взрослых, ботинки и полуботинки для школьников, игрушки пластмассовые, шарфы для взрослых и варежки детские, шины для легкового автомобиля (на 3-4%), плиты древесностружечные, пиломатериалы, сорочки ночные женские и халаты, комплекты постельного белья, рюкзаки для взрослых (на 2%).

Кроме того, на 3% подешевели ноутбуки, тогда как, холодильники, миксеры и блендеры, моноблоки подорожали на 1-2%, а электроутюги – на 3%.

Рост цен на дизельное топливо составил 3%

Как и по всей стране, в декабре в Приангарье произошел рост тарифов на услуги ЖКХ.

Коммунальные услуги в нашем регионе подорожали на 9%.

Также выросла плата за проживание в студенческом общежитии – на 3%.

В целом за 2022 год коммунальные услуги стали дороже почти на 14%.

В декабре зафиксировано повышение стоимости проезда в поездах дальнего следования в купейных (на 14%) и в плацкартных вагонах (на 16%). Пассажирские авиаперевозки подорожали на 14%.

Из медицинских услуг стали дороже услуги сиделок (на 7%).

Среди бытовых услуг подорожали: мойка легкового автомобиля (3%), ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (1%), замена элементов питания в наручных часах (2%). Клубная карта в фитнес-клуб стала дороже на 6%, а стоимость санаторно-курортных услуг увеличилась на 5%.

В гостиничном бизнесе в декабре произошло снижение цен на проживание в гостинице 2* (на 14%), в мотеле, гостиницах 1* и 3* (на 2-4%).

Путевки на зарубежный отдых в целом подешевели на 4%. При этом на 7% подорожали путевки в ОАЭ.