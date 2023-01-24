Названы вакансии в Иркутске с зарплатой более 100 тыс. рублей в январе

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 40 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Иркутске.

Самой высокооплачиваемой вакансией в Иркутске в январе стало предложение для руководителя проекта на зарплату от 150 000 руб. в энергетическое предприятие.

Менеджеру по продажам на производственно-строительном предприятии предлагают от 120 000 руб. Из бонусов от работодателя – «комфортный офис с хорошей доступностью и огромной парковкой, офисная столовая с приятными ценами, собственное, красивое и большое производство в черте города, наставник по продукту и технологии продаж».

На третьем месте − механик сервисной службы с зарплатой от 100 000 руб.

Замыкают топ вакансий этого месяца предложения для ведущего инженера по эксплуатации зданий (100 000 − 110 000 руб.) и программиста-разработчика (от 80 000 руб.).

Больше всего в январе в российских городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени на зарплату, которому готовы платить до 800 тыс. руб. в одном из ведущих центров микрохирургии глаза в России.

В январе в топе наиболее высоких зарплатных предложений − вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Тюмени, Томске и Кирове в топе наиболее оплачиваемых позиций − вакансии врачей. Так, в Томске врачу-стоматологу и участковому врачу-терапевту готовы платить от 60 000 руб.

В Пензе среди лучших по оплате − вакансия руководитель конструкторского отдела (от 150 000 руб.), в Липецке − главного механика автоколонны (120 000 руб.), в Иркутске − ведущего инженера по эксплуатации зданий (100 000 − 110 000 руб.), в Томске − директора школы информационных технологий (от 150 тыс. руб.), в Ижевске − директора производства (от 120 тыс. руб.), во Владивостоке − Web-программиста (100 000 − 150 000 руб.), в Хабаровске − начальника оперативного отдела в РЖД (150 000 руб.).