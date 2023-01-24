25 января студенты Иркутска смогут бесплатно воспользоваться муниципальным транспортом

В День российского студенчества, который отмечается 25 января, по решению мэра Иркутска Руслана Болотова учащиеся высших и средних специальных образовательных учреждений города смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях.

– Молодость – это то время, когда хочется максимально проявить себя во всех сферах: науке, творчестве, спорте. Успеть везде: и на учебу, и на встречу с друзьями. По уже сложившейся традиции в Татьянин день предусмотрели для студентов право бесплатного проезда. Чтобы проехать в муниципальном транспорте без оплаты, достаточно предъявить студенческий билет, – отметил градоначальник.