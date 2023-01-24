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Объявлен тендер на поиск оксидных марганцевых руд на Мэдэкской площади в Иркутской области

В Иркутской области объявлен конкурс на поиск оксидных марганцевых руд на Мэдэкской площади Нижнеудинского района, сообщает RosTender.info.

Компании, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до восьмого февраля. Итоги будут подведены спустя два дня, с победителем заключат контракт на 318,6 млн рублей.

За эти деньги подрядчику предстоит заняться локализацией и оценкой прогнозных ресурсов марганцевых руд категории Р1 и Р2. Поисковые работы пройдут с 2023 по 2025 год. Они будут профинансированы за счет средств федерального бюджета.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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