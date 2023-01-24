Уровень воды повысился в реке Ангаре

Ситуацию в садоводствах Огонек и Юбилейный-3 взяли под контроль в МЧС, сообщили в министерстве.

«Кромка льда на реке Ангаре в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится в районе станции Суховская Ангарского городского округа, в 56 километрах ниже Иркутской ГЭС», – говорится в сообщении.

По прогнозу специалистов Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток ожидается продвижение кромки ледостава вверх по течению реки Ангары на 6-12 километров.

Подтопления пониженных участков местности не прогнозируется.