«Нам не все равно»: как одна идея превратилась в многолетний марафон помощи и добра

В конце декабря в 21 городе России завершился благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» - традиционная ежегодная благотворительная акция корпоративных волонтеров РУСАЛа, сообщает Комсомольская Правда.

Ее суть в том, что весь последний месяц года команды волонтеров дарят радость, участие, эмоции тем, кто в них нуждается: воспитанникам детских домов, приютов, одиноким пожилым людям. Делают то, что для них действительно важно и вместе создают новогоднее настроение.

В каждом городе команды волонтеров соревновались друг с другом, а победители получили от компании РУСАЛ денежный приз, который тратят на свое подшефное учреждение. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона за эти годы составила 20 млн рублей, на которые в разные годы созданы комнаты отдыха, сделаны ремонты, куплена мебель или техника – это определяют сами подопечные.

Организатор нвогоднего марафона – корпоративный благотворительный фонд «Центр социальных программ». Через него идет финансирование всех социальных программ РУСАЛа, грантовые конкурсы, отбор и тиражирование полезных общественных инициатив. Это один из крупнейших российских некоммерческих фондов. Сейчас это основной инструмент реализации социальной политики компании по всей стране с головным офисом в Красноярске и семью филиалами в Республике Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае.

Начиналась эта масштабная деятельность в 2004 году с решения Олега Дерипаски создать в компании структуру, которая будет напрямую работать с людьми, помогать тем, кто в этом нуждается. Изначально центр социальной помощи РУСАЛа решал самые насущные бытовые проблемы людей: недорогие стрижки для пенсионеров, пошив одежды для многодетных и малообеспеченных семей и т.п.

Сейчас ЦСП - единственный в России корпоративный благотворительный фонд, у которого есть представительства в 7 регионах, где работают предприятия РУСАЛа, и который объединяет абсолютно все социальные инвестиции компании. Еще одна особенность ЦСП – сотрудничество с разными общественными организациями и органами власти, а это около 2000 партнеров.

За эти годы построено и модернизировано более 250 различных объектов социальной инфраструктуры: современные спортивные площадки, модернизированные библиотеки, лаборатории технического творчества, коворкинги, инклюзивные пространства и многое другое.

Так, в историческом центре Красноярска в 2018-2019 годах были реконструированы площадь Революции и Сквер им. Сурикова, в 2020 году с международного конкурса архитектурных концепций началось преображение Центрального парка им. Горького. Планируемый общий объем финансирования проекта – 1 млрд рублей.