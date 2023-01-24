Доля граждан с самыми крупными займами выросла в структуре заемщиков по размерам кредитов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года доля заемщиков с самыми крупными кредитами на сумму более 3 млн руб. составила 3,0% в общей структуре российских заемщиков по размерам кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля данных граждан увеличилась на 1,2 процентных пункта (п.п.) (в декабре 2021 года – 1,8%). Это самый высокий рост за прошедший год среди всех групп заемщиков по размерам розничных кредитов.

При этом доля заемщиков с кредитами на сумму от 1 до 3 млн. руб. за прошедший год также выросла (на 0,8 п.п.) и составила 9,0%. Таким образом, в декабре 2022 года доля граждан с кредитами более 1 млн руб. составила 12,0%, увеличившись на 2,0 п.п. (в декабре 2021 года – 10,0%).

В то же время в 2022 году наибольшее сокращение было отмечено в группах заемщиков с кредитами от 100 до 500 тыс. руб. (-1,3 п.п.) и от 500 тыс. до 1 млн руб. (-0,8 п.п.).

Стоит отметить, что самой массовой долей заемщиков остается группа граждан с самыми небольшими кредитами до 100 тыс. руб. – 51,7%. При этом за год она практически не изменилась (+0,1 п.п.) (в декабре 2021 года – 51,6%).

«Рост доли заемщиков с крупными кредитами объясняется, прежде всего, растущим значением крупных залоговых кредитов (ипотека и автокредитование) в отечественном розничном кредитовании, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, в настоящее время доля обеспеченных кредитов в структуре портфеля розничных кредитов превышает 50%. Во второй половине 2022 года этому во многом поспособствовали привлекательные условия по льготной ипотеке, а также общее восстановление спроса на ипотечные кредиты на фоне снижения ключевой ставки Банка России. При этом в условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан банки отдавали предпочтение тем из них, у кого значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находилось на достаточно высоком уровне».