Банк «Открытие» запустил акцию «180 дней без процентов!»

Банк «Открытие» в рамках акции увеличит до 180 календарных дней период без процентов и платежей по кредитной карте «120 дней».

Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 19 марта 2023 года включительно. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 000 рублей. Также держатели карты могут снимать наличные: до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии и без процентов и платежей в льготном периоде*.

Акция доступна как для новых, так и для текущих клиентов банка. Оформить карту «120 дней» можно онлайн или в офисе банка.

Заполнение заявки на карту занимает не более 5 минут, а ее одобрение – не более 3 минут.

С полными условиями акции «180 дней без процентов!» и списком всех преимуществ по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.