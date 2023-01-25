Дилерский центр CHERY Кузьмиха презентовал новую модель популярного бренда

Накануне восточного Нового года иркутские автовладельцы познакомились с обновлённым городским кроссовером китайского производства Chery Tiggo7 Pro Max, который стал улучшенной версией Chery Tiggo7 Pro.

Как отметил во время презентации директор по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александр Цветков, Chery Tiggo7 Pro можно смело назвать народным автомобилем, так как в 2022 году именно эта модель признана самой продаваемой машиной иностранного производства в России.

– Но, как известно, лучше предыдущей версии может быть только машина новой генерации, и Chery Tiggo7 Pro Max обещает стать ещё более популярным автомобилем на нашем рынке, – высказал своё мнение Александр.

Директор автосалона Chery Алексей Литвинцев пояснил, что приставка Max в названии новинки бренда из Поднебесной означает, что машина стала ещё более технологичной и современной в плане дизайна: в соответствии с последними трендами он стал более спортивным и даже агрессивным. При этом Chery Tiggo7 Pro Max сохранил все лучшие эксплуатационные качества своего предшественника в плане двигателя, трансмиссии, подвески, которые уже хорошо проверены временем. И именно в этой генерации модели впервые появится долгожданная версия 1,6 Турбо AWD, премьера которой в Иркутске, предварительно, ожидается весной этого года.

– Самое главное, что новую модель народного авто разработчики оснастили опциями, характерными для бизнес-класса. Так, теперь у «семёрки» есть активный круиз-контроль и вместе с ним умные ассистенты вождения: функции контроля расстояния до препятствия, автоматического переключения дальнего и ближнего света, предупреждения об опасности при открывании дверей и другими девайсами, отвечающими за безопасность водителя и пассажиров, – рассказал Алексей.

Внутри машина тоже изменилась – и по дизайну салона, и по техническому оснащению, отметили пришедшие на презентацию владельцы Chery Tiggo7 Pro. Например, панель управления автомобиля стала похожа на сдвоенный компьютерный экран, другой вид приобрела и центральная консоль. «Салон автомобиля стал чем-то похож на кабину пилотов самолёта», – поделился своими впечатлениями с порталом SIA.RU один из гостей презентации.

Кстати, познакомиться с новой моделью Chery Tiggo7 Pro Max можно, если записаться на тест-драйв, который будет доступен с 28 января. Телефон 8(3952) 20-10-90.

Мнение

Игорь Бялоус, ведущий радио МСМ, шоумен:

– Я протестировал весь модельный ряд Chery Tiggo и вижу, что китайский автопром идёт вперёд семимильными шагами, обходя других азиатских производителей и по ценам, и по качеству – как ходовой части автомобилей, так и по их электронному оснащению. У бренда Chery очень много партнёров мирового автопрома – и американцев, и итальянцев, и немцев, и это о многом говорит. Поэтому у российских потребителей активно меняется отношение к китайским автомобилям в лучшую сторону, и лично я тоже очень положительно к ним отношусь.