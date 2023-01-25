Клиенты РСХБ в Иркутской области в 2022 году активно инвестировали в драгоценные металлы

По итогам 2022 года Иркутский филиал Россельхозбанка отметил повышенный интерес клиентов к инвестированию, в том числе к приобретению золотых и серебряных слитков.

Специалисты Иркутского филиала Россельхозбанка проанализировали спрос на слитки из драгоценных металлов по итогам 2022 года. Так, в ушедшем году иркутяне приобрели 316 золотых слитков, значительно превысив показатель 2021 года (14 слитков). За тот же период клиенты банка в регионе приобрели 41 слиток серебра против 8 слитков в 2021 году.

Наиболее активно иркутяне в 2022 году оставляли заявки на покупку золотых слитков массой 10 граммов, их доля в общем количестве слитков, на которые поступили заказы, составила около 29%. На втором месте по популярности золотые слитки массой 5 граммов – 18%. В целом общая масса золотых слитков, которые приобрели клиенты Иркутского РСХБ за 2022 год, превысила 15 кг, что в разы больше аналогичного показателя 2021 года – 56 грамм золота.

Динамика покупки серебряных слитков также существенная – клиенты банка в Иркутской области в 2022 году приобрели 41 слиток общей массой 7000 грамм, тогда как за аналогичный период 2021 года было реализовано 8 слитков общим весом 750 грамм. Наибольшей популярностью пользуются серебряные слитки массой 100 грамм – 43% доля в общем количестве слитков, на втором месте по спросу этого металла 50 граммовые слитки, объем которых составил 34% от общего объема.

«Интерес наших клиентов к инвестициям в драгоценные металлы в слитках вполне обоснован. В первую очередь, это инструмент долгосрочного хранения с собственной ценностью – золото и серебро всегда имеет свою цену. Наличие такого актива в частных портфелях является показателем взвешенного подхода к сохранению и приумножению средств. Эту инвестицию рассматривают на перспективу. Кроме того, многие наши клиенты приобретают золотые слитки в качестве подарка», – отметила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова

Подробнее о покупке слитков драгоценных металлов можно узнать в специальном разделе на сайте банка.