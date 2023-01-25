Названы самые необычные вакансии в Приангарье

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области.

Иркутский гипсовый завод ищет специалиста на вакансию варщик гипса, предлагаемая зарплата – до 50 000 рублей на руки. Задачи специалиста – обеспечивать варку гипса в соответствии с установленным технологическим режимом, а также соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности. Важные для работодателя качества кандидата: ответственность и исполнительность.

Соискатели с образованием в области культуры, искусства или театра, имеющие опыт работы по взаимодействию с людьми различного возраста, могут претендовать на вакансию ведущего культорганизатора (зарплата - от 45 000 рублей на руки). Необычному специалисту предстоит разрабатывать и проводить мероприятия для взрослых и детей, разрабатывать афиши мероприятий, а также пополнять базу аниматоров и вести документооборот.

В список необычных вакансий января попали также предложения для почвоведа, клейщика коробок, костюмера, специалиста по приобретению билетов и оператора стиральных машин – кстати, этому специалисту предлагают самую высокую зарплату среди перечисленных, до 87 000 рублей на руки.