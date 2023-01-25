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Клишас назвал странным предложение о регистрации при пересечении границы на автомобиле

Поправки вряд ли примут в Совете Федерации, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«В том виде, в котором поправки были изначально, они требовали как минимум каких-то дополнительных пояснений. Я уже писал [в Telegram], что если это так, как это комментируется, то это затрагивает конституционные права граждан на свободу въезда и выезда из страны, и это выглядит очень странно», — пояснил он.

Сенатор предположил, что норма потребовала бы «очень серьезного обсуждения» в верхней палате парламента и вряд ли бы прошла, «учитывая те комментарии, которые были изначально».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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