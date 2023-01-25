Российские фильмы собрали больше половины годовой кассы

После ухода Голливуда доля российских фильмов в прокате впервые превысила 50%, сообщает РБК со ссылкой на данные Фонда кино.

Доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Показатель 50% преодолен впервые как минимум с 2015 года (более ранних данных по общему рынку кинопроката Фонд кино не публиковал).

Но в абсолютных значениях рост кассы российских фильмов не превышает 2 млрд руб., или 18,5%: в 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд руб., в 2022-м – 12,3 млрд руб.

Максимумом в денежном выражении результат также не стал: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше. Так, в 2018 году общая касса отечественного кино составляла 13,8 млрд руб. (доля в кассовых сборах тогда равнялась 27,5%), в 2017-м – 13 млрд руб. (доля – 24,3%).