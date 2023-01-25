Иностранные перевозчики заберут долю грузов российских компаний

Госдума в третьем чтении приняла закон о регулировании каботажных автомобильных перевозок. Об этом сообщает компания ПЭК.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он разрешает транспортным компаниям ЕАЭС выполнять доставку грузов по территории стран-партнеров. Но иностранные и российские перевозчики сейчас находятся в неравнозначных условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники, уровня оплаты труда, стоимости топлива. Поэтому разрешение каботажа может привести к демпингу на российском рынке, оттоку грузовой базы к иностранным компаниям.

Из-за снижения доходов российские перевозчики не смогут пополнять автопарк. И в перспективе 3-5 лет Россия столкнется с нехваткой транспортных средств для доставки грузов, убеждены члены комитета по транспортной логистике «Деловой России».

С 2020 года иностранное транспортное средство единовременно может выполнять одну перевозку грузов в пределах девяти регионов России на обратном пути следования из любого зарубежного государства. В остальных случаях каботажные перевозки запрещены.

Согласно принятому законопроекту, с 2025 года планируется разрешить до трех последовательных каботажных перевозок на одном иностранном ТС, зарегистрированном в ЕАЭС.

Перевозки можно будет выполнять между пунктами, расположенными на территории РФ. Доставка разрешается при попутном направлении к месту следующей загрузки или возвращении транспортного средства в государство, где оно зарегистрировано.

Это приведет к развитию недобросовестной конкуренции в отрасли, убежден руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России», заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

В большинстве стран ЕАЭС стоимость топлива, приобретения и обслуживания техники, ФОТ персонала ниже, чем в России.

По состоянию на декабрь стоимость дизельного топлива в Казахстане составляет 37,9 руб/л (250 тенге), в России — 57,4 руб/л, приводит пример Дмитрий Калашников, член комитета по транспортной логистике «Деловой России», генеральный директор ИТЕКО. Средняя заработная плата водителя грузовика в Киргизии по итогам 2022 года составила 17 744 руб. в месяц (21 746 с), в России — 81 641 руб.

В этом году условия российских компаний стали еще менее конкурентными — себестоимость перевозки увеличилась на 16%, цены на запчасти — на 20-50%. Стоимость грузовиков выросла на 20-40% год к году, доступна только новая техника китайских и российских производителей.

Перевозчики ЕАЭС смогут работать по ставкам, которые для российских губительны. Это приведет к ценовому демпингу на рынке и отечественные компании потеряют часть грузовой базы, подчеркнул Вадим Филатов.

Необходимо выровнять условия для всех участников соглашения перед тем, как разрешить каботажные перевозки, добавил Дмитрий Калашников.

Если ценовой демпинг будет развиваться, снижение дохода отечественных перевозчиков в 2025 году придет к тому, что компании не смогут пополнять автопарк, средний возраст которого уже составляет 20,4 года, по данным Национального агентства промышленной информации.

Важно избежать убытков, добавил Александр Николенко, участник расширенного заседания комитета по транспортной логистике «Деловой России», директор «Транзит-С». Эксперт вспоминает российский опыт введения перецепки для грузовиков, зарегистрированных в Евросоюзе. Из-за того, что ответную меру ввели только 1 октября, условия оказались неравнозначными. Европейские транспортные компании могли доставлять грузы до конечного получателя в России, в то время как сотни отечественных грузовиков простаивали.