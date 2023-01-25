Налог на майнинг может составить от 7 до 20%

Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности, заявили «Известиям» в Минфине.

Введение такого сбора поддерживают и участники рынка, отметив, что его уже платят крупные компании, которые размещают оборудование по добыче «крипты». В Госдуме, где закон о майнинге готовится к первому чтению, спорят о ставке. Установить могут либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) – от 7 до 15%, либо налог на прибыль – 20%, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

В ноябре законопроект о майнинге был внесен в Госдуму, однако первое чтение он еще не прошел. Форма налогообложения в рамках закона еще обсуждается, сообщал ранее «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль в 20%.

В конце прошлого года Анатолий Аксаков сообщил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, что «закон окончательно начнет действовать уже с февраля».

Следующим этапом должно стать создание майнинговых зон в регионе, это предложение озвучил глава региона в декабре 2022. Их выделят с учетом энергодефицита и энергопотребления по типу игорных зон. При этом майнинг запретят в остальной части Приангарья.

Напомним, что Приангарье, как столица российского майнинга, постоянно сталкивается с недобросовестными криптодобытчиками. Злоумышленники должны вернуть в энергосистему 400 млн рублей, об этом рассказали в Иркутскэнергосбыте». «Они используют льготный тариф на оплату электроэнергии, который предназначен для коммунально-бытового потребления, однако фактически используют ресурс в промышленных объемах для получения прибыли», – говорят в компании.