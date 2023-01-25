АТБ объявил о начале акции для новых клиентов РКО

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию «Легкий старт»: юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться выгодным пакетным предложением. Акция распространяется на новых корпоративных клиентов в Свердловской, Тюменской, Новосибирской и Омской областях.

В рамках акции «Легкий старт» предлагается бесплатное: открытие счета и подключение интернет- и мобильного банка, перечисление зарплаты в рамках зарплатного проекта и предоставление платежного терминала в подарок.

Кроме этого, в течение 6 месяцев с момента открытия счета будут доступны бесплатное подключение и обслуживание по пакету РКО «Освежающий», а также льготная ставка по эквайрингу в размере 1%.

В рамках обслуживания по пакету «Освежающий» клиент получит следующие бесплатные опции: мобильный и интернет-банк без абонентской платы, 6 платежных поручений, перевод для ИП в пользу физлиц до 150 тыс. рублей в месяц на счета АТБ и до 50 тыс. рублей в месяц в другие банки, прием наличных в сумме до 50 тыс. рублей в месяц, выпуск и обслуживание корпоративной карты в течение года.

Чтобы открыть расчетный счет в Азиатско-Тихоокеанском банке, нужно подать заявку онлайн или в отделении банка, предоставить необходимый перечень документов и заключить договор на РКО.

Акция действует с 16 января по 30 июня 2023 года и распространяется для новых клиентов, не имеющих открытых счетов в банке на момент участия в акции и в течение последних 6 месяцев до нее.

Подробности можно узнать на сайте, в отделениях АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).