Осталась неделя до завершения акции «100% кэшбэка от Кролика АТБ»

Азиатско-Тихоокеанский банк напоминает, что акция «100% кэшбэк от Кролика АТБ» завершится через неделю. Но до 31 января вы ещё можете принять в ней участие!

Для этого нужно оформить «Универсальную» кредитную карту АТБ и совершить покупку минимум на 2023 рубля в январе. В качестве вознаграждения предусмотрен кэшбэк в размере 2023 рубля в следующем месяце, который будет выплачен не позднее 21 февраля. На остальные покупки кэшбэк поступит в соответствии с условиями оформления продукта – до 14 февраля.

Претендентами на приз могут стать клиенты, впервые оформившие «Универсальную» карту или закрывшие данный продукт не менее чем за 6 месяцев до начала акции и не имеющие его на текущий момент. Также в день оформления и выплаты бонуса у клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность по любому договору потребительского кредитования, заключенному с АТБ.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. В первые 15 дней снятие наличных можно осуществить без комиссии, далее бесплатное снятие распространяется на сумму до 30 000 рублей в месяц. Обслуживание по карте бесплатное.

Для оформления «Универсальной» карты нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ.