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Альфа-Банк вошел в ТОП-3 лучших IT-работодателей страны

Альфа-Банк занял лидирующую позицию в рейтинге российских технологичных компаний на Хабре, обойдя многие банки и технологичных гигантов.

Ежегодный рейтинг Хабра основан на честных оценках самих IT-специалистов, работающих или работавших в компаниях.

Они оценивают компании по более чем 12 критериям, куда входят задачи, технологии, зарплата, соцпакет, возможности для карьерного роста и другие условия, на которые обращают внимание сотрудники и соискатели.

По мнению IT-специалистов, больше всего в Альфе им нравятся зарплата, интересные проекты и отношения с коллегами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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