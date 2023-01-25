Альфа-Банк первым в России начал доставлять платежные стикеры

Альфа-Банк первым в России начал доставлять платёжные стикеры для смартфонов. Первые 10 000 человек их получат бесплатно. Кроме того, Альфа-Банк будет платить кэшбэк за покупки, оплаченные стикером, — до 33% от партнёров и 2% на всё от банка. Стикеры выпущены на базе платёжной системы «Мир».

Наклеив стикер на смартфон, можно расплачиваться, просто прикладывая телефон к терминалу – на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах. С помощью такого стикера можно даже снимать наличные в тех банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ снятия. Это безопасно – у стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать в случае потери, а еще удобно – так как он меньше, чем карта. И самое главное — клиенту уже не нужно помнить взял ли он карту или нет.

В ближайшее время Альфа-Банк предложит стикеры разных дизайнов – их можно будет выбирать, заказать сразу несколько штук, собрать коллекцию. Оформить доставку стикера можно уже сейчас на сайте банка.