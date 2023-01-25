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Банк «Солидарность» с 24 января изменил тарифы по картам UnionPay

С 24.01.2023 стоимость именной карты UnionPay Diamond «Солидарность» без привилегий составит 5000 руб. / 70 евро / 420 юаней согласно тарифам Банка.
 

– Стоимость именной карты UnionPay Diamond «Солидарность» с привилегиями составит 8000 руб. / 110 евро / 700 юаней.
Набор привилегий включает в себя: страхование выезжающих за рубеж, первые 2 посещения VIP – зала в аэропортах в течение года для держателей карты DragonPass бесплатно, – говорится в сообщении.  

SMS – информирование по картам в валюте осуществляется без комиссии.

Подробнее с условиями и тарифами можно ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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