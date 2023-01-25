Тарифы по каско выросли на четверть

Проблема запчастей для автомобилей влияет не только на стоимость ремонта, но и на цену каско. По данным группы Ренессанс страхование, процент для автомобилей европейского производства в среднем вырос на треть.

Как изменились затраты россиян на восстановление автомобиля после ДТП в 2022 году можно увидеть, оценив рост тарифов каско. В среднем, за 10 месяцев 2022 года (март-декабрь) тарифы каско в России выросли на 24%. Сильнее всего подорожало восстановление машин представительского (страховая сумма свыше 7 млн) и среднего (от 2 до 7 млн) классов — +36% и +22% соответственно. Не отстают и авто страховая сумма которых меньше 2 млн рублей (+20%).

«Тарифы каско сильно зависят от стоимости запчастей, а основными драйверами цены восстановления машины после ДТП являются стекла и кузовные запчасти (двери, капоты, бамперы и крылья). Пока найти замену по некоторым маркам непросто, а российских аналогов не производится. Наиболее проблемными брендами для СТО, с точки зрения поиска запчастей, все еще остаются европейские и американские марки, такие как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche.

Уже сейчас мы можем выявить тренд — снижение тарифа на китайский и корейский автопром. Интересно, что при этом стоимость самих автомобилей этих производителей росла.

Только в 2022 году стоимость корейских марок выросла на треть (+37%), а китайских — на 23%. Одними из самых быстрорастущих в цене моделями оказались Kia Rio (+55% за 12 месяцев) и Chery Tiggo 8 pro (+32%). Тогда как стоимость каско для этих машин падала на 9% и 4% соответственно.

Рост тарифов каско сохраняется на японские марки. Так, в числе лидеров оказался не столько представительский класс, сколько средний. Наибольший рост показывают автомобили, стоимость которых варьируется от 2 до 7 млн рублей. Например, Mitsubishi Outlander (+45%) и Toyota Corolla 200 (+21%) или некоторые модели Nissan» — вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Наибольший рост стоимости каско показали автомобили европейских марок — тарифы каско на немецкие автомобили выросли на треть (+36%), а на французские машины на четверть (+27%). Сильнее всего подорожал ремонт после ДТП для Skoda Karoq — тариф по каско вырос практически в 2 раза (+93%). Следом идут Skoda Rapid (+60%) и Mercedes-Benz S (+59%).

В рамках исследования выяснилось, что в среднем рост тарифов на каско для автомобилей азиатского автопрома был существенно меньше европейского, а по некоторым моделям даже произошло снижение. Например, тариф по каско на Haval H9 уменьшился на 20%, а на Kia Rio на 9%.