Солид банк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

С 25.01.2023 года Солид Банк улучшает условия сразу по нескольким вкладам. Теперь в Солид Банке можно открыть вклад по ставке до 10% годовых.

Изменения коснулись максимально привлекательных вкладов:

Минимальная сумма вклада: 30 тыс. руб.,

Процентная ставка: 8% годовых,

Срок вклада: 367 дней,

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,

Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания срока вклада,

Пополнение: предусмотрено, сумма взноса не ограничена, прием дополнительных взносов допускается только в течение первых 100 календарных дней (включительно), исчисляемых с даты открытия вклада,

Расходные операции: не предусмотрены,

Пролонгация: не предусмотрена.

Полные условия вклада

Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,

Процентная ставка: 1 - 30 день - 8% годовых, 31 - 91 день - 7,75% годовых, 92 - 182 день - 7,5% годовых,

Срок вклада: 182 дня,

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,

Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца. следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада.

Пополнение: в течение первых 60 дней,

Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.

Полные условия вклада

Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,

Процентная ставка: 1 - 90 день - 7,5% годовых, 91 - 182 день - 7,0% годовых,

Срок вклада: 182 дня,

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,

Выплата процентов: в конце срока вклада.

Пополнение: первые 60 дней,

Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены,

Льготное закрытие вклада через 90 дней с сохранением процентов за 1-90 день по ставке 7,5% годовых!

Полные условия вклада

Вклад «Весь мир» для пользователей пакета карт «Весь мир» для заграничных поездок:

Сумма вклада: от 1 руб. до 1 000 000 руб.

Процентная ставка: 10% годовых.

Срок вклада: 550 дней.

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Пополнение: в течение всего срока.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Пролонгация: нет.

*Для клиентов, оформивших пакет карт «Весь мир», при одновременном его оформлении. Стоимость комиссии по пакету «Весь мир» при открытии вклада составляет 40 000 рублей. Полные условия вклада

Выбрать вклад и оставить заявку можно на сайте банка по ссылке. Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).