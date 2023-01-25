Солид банк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

С 25.01.2023 года Солид Банк улучшает условия сразу по нескольким вкладам. Теперь в Солид Банке можно открыть вклад по ставке до 10% годовых.
Изменения коснулись максимально привлекательных вкладов:
Вклад «Солидный»
- Минимальная сумма вклада: 30 тыс. руб.,
- Процентная ставка: 8% годовых,
- Срок вклада: 367 дней,
- Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
- Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания срока вклада,
- Пополнение: предусмотрено, сумма взноса не ограничена, прием дополнительных взносов допускается только в течение первых 100 календарных дней (включительно), исчисляемых с даты открытия вклада,
- Расходные операции: не предусмотрены,
- Пролонгация: не предусмотрена.
Вклад «Щедрая ставка»
- Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,
- Процентная ставка: 1 - 30 день - 8% годовых, 31 - 91 день - 7,75% годовых, 92 - 182 день - 7,5% годовых,
- Срок вклада: 182 дня,
- Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
- Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца. следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада.
- Пополнение: в течение первых 60 дней,
- Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.
Вклад «Стабильный процент»
- Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,
- Процентная ставка: 1 - 90 день - 7,5% годовых, 91 - 182 день - 7,0% годовых,
- Срок вклада: 182 дня,
- Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
- Выплата процентов: в конце срока вклада.
- Пополнение: первые 60 дней,
- Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены,
- Льготное закрытие вклада через 90 дней с сохранением процентов за 1-90 день по ставке 7,5% годовых!
Вклад «Весь мир» для пользователей пакета карт «Весь мир» для заграничных поездок:
- Сумма вклада: от 1 руб. до 1 000 000 руб.
- Процентная ставка: 10% годовых.
- Срок вклада: 550 дней.
- Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
- Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
- Пополнение: в течение всего срока.
- Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.
- Пролонгация: нет.
*Для клиентов, оформивших пакет карт «Весь мир», при одновременном его оформлении. Стоимость комиссии по пакету «Весь мир» при открытии вклада составляет 40 000 рублей. Полные условия вклада
Выбрать вклад и оставить заявку можно на сайте банка по ссылке. Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).
www.solidbank.ru
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АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329