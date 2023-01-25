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Солид банк повысил ставки по вкладам до 10% годовых

С 25.01.2023 года Солид Банк улучшает условия сразу по нескольким вкладам. Теперь в Солид Банке можно открыть вклад по ставке до 10% годовых.

Изменения коснулись максимально привлекательных вкладов:

Вклад «Солидный»

  • Минимальная сумма вклада: 30 тыс. руб.,
  • Процентная ставка:  8% годовых,
  • Срок вклада: 367 дней,
  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
  • Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания срока вклада,
  • Пополнение: предусмотрено, сумма взноса не ограничена, прием дополнительных взносов допускается только в течение первых 100 календарных дней (включительно), исчисляемых с даты открытия вклада,
  • Расходные операции: не предусмотрены,
  • Пролонгация: не предусмотрена.

Полные условия вклада

Вклад «Щедрая ставка»

  • Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,
  • Процентная ставка: 1 - 30 день - 8% годовых, 31 - 91 день - 7,75% годовых, 92 - 182 день - 7,5% годовых,
  • Срок вклада: 182 дня,
  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
  • Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца. следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада.
  • Пополнение: в течение первых 60 дней,
  • Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены.

Полные условия вклада

Вклад «Стабильный процент»

  • Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,
  • Процентная ставка: 1 - 90 день - 7,5% годовых, 91 - 182 день - 7,0% годовых,
  • Срок вклада: 182 дня,
  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца,
  • Выплата процентов: в конце срока вклада.
  • Пополнение: первые 60 дней,
  • Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены,
  • Льготное закрытие вклада через 90 дней с сохранением процентов за 1-90 день по ставке 7,5% годовых!

Полные условия вклада

Вклад «Весь мир» для пользователей пакета карт «Весь мир» для заграничных поездок:

  • Сумма вклада: от 1 руб. до 1 000 000 руб.
  • Процентная ставка: 10% годовых.
  • Срок вклада: 550 дней.
  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
  • Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца.
  • Пополнение: в течение всего срока.
  • Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.
  • Пролонгация: нет.

*Для клиентов, оформивших пакет карт «Весь мир», при одновременном его оформлении. Стоимость комиссии по пакету «Весь мир» при открытии вклада составляет 40 000 рублей. Полные условия вклада

Выбрать вклад и оставить заявку можно на сайте банка по ссылке. Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru
АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329

/ Сибирское Информационное Агентство /
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