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Инвестиции в 2023 году в ДФО составят 2,4 трлн рублей

Впервые в России на Дальнем Востоке начнут выдавать за рождение третьего ребенка миллион, сообщают «Известия».

В 2022 году на Дальнем Востоке 67 инвесторов успешно воспользовались дополнительными механизмами господдержки, сообщили «Известиям» в аппарате полпреда президента в ДФО. Кроме того, системообразующие предприятия получили 44 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Специалисты отмечают, что в настоящее время внешнеэкономические санкции в большей степени ограничивают рост капиталоемких отраслей. Экономисты считают, что самые высокие темпы для инвестирования могут обеспечить строительство и транспорт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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