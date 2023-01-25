​​​​​​​Студенты Иркутска оценили качество своего образования на 3,8 баллов

Ко Дню студента Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, которые учатся в вузах и ссузах Иркутской области, чтобы выяснить, насколько они довольны выбранной специальностью и получаемым образованием.

В целом по стране учащиеся вузов и средних профессиональных учебных заведений (колледжи, техникумы и т.п. — ссузах) оценили качество образования, которое они получают в них, примерно на 3,6 баллов из пяти. Выше остальных оценивали свои учебные заведения студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки давали соискатели из Московской области (3,3 балла). В Иркутской области студенты поставили своим вузам и ссузам среднюю оценку 3,8 баллов. При этом на 5 баллов их оценили 30% иркутян, на 4 балла – 25%, тройки поставили 35% учащихся, а единицы и двойки – 10% опрошенных.

В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%.

72% вчерашних школьников и нынешних студентов заявили, что на выбор направления обучения повлияли их собственные интересы, ещё 51% отталкивались от собственных способностей. Ориентировались на востребованность направления 43% отвечавших на вопрос. Каждый пятый опирался в том числе на мнение родителей или других родственников.

События 2022 года не повлияли на выбор направления обучения 51% школьников и выпускников. 14% при этом кардинально изменили свой выбор из-за этого, ещё 8% начали присматриваться к другим специальностям. Студенты и школьники, которые уже определились с будущей специальностью, в большинстве своём довольны сделанным выбором (68%).

Только 21% студентов вузов и ссузов, прошедших опрос, не собираются работать по специальности после окончания учёбы, а 68%, наоборот, планируют найти работу, соответствующую полученному образованию.