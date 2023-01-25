Темпы роста стоимости авиаперелетов превысили 14-летний максимум

Стоимость полетов по России в экономклассе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами, выяснили «Известия».

По данным источников в трех крупных агрегаторах, рост составил 8–14%. По информации Росстата, цены поднялись на 11%: в декабре 2021-го средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути составила 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9 рубля.

В ФАС же, напротив, считают, что цены перелетов за год не выросли. Эксперты объяснили расхождение в данных разными методологиями подсчета у ведомств. При этом на фоне увеличения стоимости снизилось качество услуг, предоставляемых авиакомпаниями, отмечают специалисты.